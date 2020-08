Continua l’incubo Coronavirus. A Melbourne, in Australia, è di nuovo in vigore il lockdown.

Secondo quanto riporta “Skytg24”, le autorità australiane hanno annunciato la chiusura di tutte le attività non essenziali nella città, la seconda più popolosa del Paese, per contrastare l’aumento dei contagi da coronavirus. Sarà in atto anche un coprifuoco notturno.