L’emergenza Coronavirus non accenna a fermarsi in Sicilia, dove si è formato un nuovo focolaio nel messinese. Secondo quanto riporta “La Gazzetta del Sud”, un paziente del Ganzirri di Messina era stato rimandato a casa a Oliveri dato che il tampone era risultato negativo, in un secondo momento il paziente ha accusato i sintomi del Covid, si è sottoposto a un nuovo tampone che è risultato positivo. Tutto il suo nucleo familiare è stato contagiato, circa 5 persone, tutte asintomatiche.