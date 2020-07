Un nuovo cluster familiare di Coronavirus è stato accertato in Toscana, a Viareggio. Secondo quanto riporta “Fanpage.it”, si tratta di 8 persone di origine bengalese, residenti a Viareggio appartenenti a due nuclei familiari, oltre a 4 ospiti presso le due famiglie. Secondo una prima ricostruzione, il contagio sarebbe avvenuto a causa di una persona rientrata dal Bangladesh con un aereo atterrato a Roma qualche giorno fa. I contagi attualmente sono dieci e uno dei positivi è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Livorno. Gli altri nove sono stati trasferiti in un albergo sanitario. Altri due ospiti non contagiati sono invece in isolamento a casa.