«Si parla da tanto tempo di riforma dei campionati, ma la sfida è quella di creare una migliore sostenibilità di sistema, perché non ci si deve fossilizzare sul numero delle squadre, soprattutto in Lega Pro, ma bisogna partire da una nuova ridistribuzione delle risorse, magari guardando ciò che accade all’estero dove tali risorse sono divise in maniera più equilibrata. Ora, ragionando su provvedimenti che vadano nella direzione di valorizzare le serie minori, parlare solo di riduzione del numero delle squadre non è produttivo». Queste le parole di Umberto Calcagno, vicepresidente dell’Aic, rilasciate ai microfoni di “Radio Kiss Kiss” in merito alla riforma dei campionati.