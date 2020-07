“Un secondo lockdown adesso il Paese non lo reggerebbe. Questo è il motivo per cui spero che vi sia un contenimento molto forte. Se si devono fare delle zone rosse ristrette si facciano, per scongiurare il pericolo. Bisogna agire con molta decisione su territori ristretti per evitare la diffusione”. Lo dice il Direttore Generale della Prevenzione al Ministero della Salute, Gianni Rezza, alla presentazione del suo libro “Epidemie” a Roma.