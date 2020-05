Si è verificato un nuovo caso di positività al Coronavirus nel mondo del calcio. Stando a quanto riferito da “Calcioweb.eu”, a squadra coinvolta è l’Aue Erzgebirge, club della seconda divisione tedesca, la scelta è stata quella di mandare tutti in quarantena fino a giovedì. A risultare positivo è stato un membro dello staff, successivamente è arrivato lo stop a squadra, tecnici e tutta la società. I calciatori rimarranno in autoisolamento domiciliare, non è stato chiarito il perchè della quarantena di così pochi giorni, i media tedeschi ipotizzano il tempo necessario per effettuare altri tamponi.