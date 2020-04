L’emergenza Coronavirus continua in Italia e nel mondo, inoltre continuano le nuove scoperte sul virus che sta terrorizzando la popolazione mondiale. Infatti secondo nuovi studi scientifici, il virus si propagherebbe nell’aria per via aerea e non solo tramite il contatto. Adesso l’Oms potrebbe imporre l’uso delle mascherine sui mezzi pubblici e sui luoghi di lavoro dove la distanza è inferiore a un metro per persona. L’organizzazione mondiale per la sanità precedentemente aveva sconsigliato l’uso delle mascherine.