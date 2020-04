L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, ma ancora non è arrivato il picco nella regione del Sud Italia. Secondo quanto riporta”Lasicilia.it”, gli studiosi hanno previsto che il massimo dei contagi potrebbe esserci dal 10 al 20 aprile, per questo la Regione si sta preparando una disposizione delle strutture sanitarie, ovvero 3.405 posti letto: 2.800 per la degenza ordinaria e 605 per la terapia intensiva. Palermo e Catania avranno la disponibilità più alta: 846 posti (di cui 162 per la terapia intensiva) Palermo e 833 (141 per la terapia intensiva) Catania. I presidi attivati a Messina dispongono di 561 posti (115 per la terapia intensiva). Nelle tre città metropolitane si sono registrati i focolai più attivi.