Come riportato da “TgCom24” sono 1.226 i nuovi casi di coronavirus registrati in Germania in 24 ore. Il ministro della Salute, Jens Spahn, ha espresso preoccupazione: “E’ senza dubbio inquietante. Abbiamo nuovi focolai in ogni regione non solo per chi rientra dai viaggi, ma anche per party e feste di ogni tipo. Se adesso non stiamo attenti, la situazione potrebbe peggiorare”.