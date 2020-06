Dal 26 giugno novità negli aerei, infatti non sarà permesso portarsi un bagaglio a mano nelle cappelliere, tutto ciò per via dell’emergenza Coronavirus. Secondo quanto riporta “Notizie.it” a stabilirlo è stata l’Enac da venerdì 26 giugno, per tutti i voli nazionali e internazionali, ci sarà il divieto di salire in aereo con trolley o borsoni. Si prospetta essere una scomodità per viaggiatori che preferiscono portare con sé un bagaglio più piccolo e agile. Ammessi solo piccoli effetti personale, purché rientrino nello spazio sotto il sedile del passeggero. Si tratta, per esempio, di borse o zaini.