Buone notizie per tutti gli amanti del calcetto in Sicilia, infatti l’isola insieme alla Puglia e alla Liguria è tra le tre regioni in cui è consentito praticarlo. Secondo quanto riporta “Gds.it” nelle altre regioni è ancora vietato, anche se si svolgono delle “partite clandestine”. Ieri il Cts non ha dato il permesso al calcetto e questo ha portato a numerose critiche, soprattutto dal ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Di seguito le sue parole: « Pur riconoscendo l’alto valore del lavoro svolto in questi mesi dalle Autorità Sanitarie, il parere del Comitato tecnico scientifico sugli sport di contatto non è del tutto dirimente. So bene quanto importante sia il rispetto delle norme di distanziamento fisico , ma non credo si possa prescindere dall’osservazione empirica di quanto accade sotto i nostri occhi. Diventa sempre più difficile spiegare il motivo di posizioni del tutto intransigenti. Ritengo pertanto opportuno tenere in considerazione il complesso delle osservazioni fin qui esposte, maturate in esito alle interlocuzioni intercorse con la Conferenza Stato-Regioni, le Federazioni di tutte le discipline sportive e gli altri soggetti del mondo dello sport. Confido che il Consiglio dei Ministri possa quanto prima elaborare una linea univoca e fornire le risposte chiare che il Paese attende».