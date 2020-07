A Roma un commerciante del Bangladesh risultato positivo al Coronavirus ha ammesso di aver girato per la capitale nonostante avesse qualche sintomo del virus. Queste le parole del commerciante di Tor Pignattara originario del Bangladesh ai microfoni di “Il Messaggero”: «Da 6-7 giorni avevo la tosse, ho girato con il furgone per la città. Forse avrò infettato qualcuno». «Avrà incontrato almeno un centinaio di persone, magari anche di più, negli ultimi giorni, anche se aveva già la febbre” dice il presidente dell’associazione ItalBangla, ”è un fornitore di tanti minimarket e negozi della zona. Sabato mattina, dopo aver saputo di essere positivo, è venuto qui negli uffici della nostra associazione, che poi abbiamo sanificato. Il problema è che ha incontrato tanta gente per lavoro e vive in un appartamento con 6 persone”.