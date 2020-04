A Gassino Torinese, un uomo di 51 anni è stato denunciato per aver danneggiato la porta d’ingresso di un supermercato dove si era recato per fare la spesa. E’ successo nella mattinata di ieri, lunedì 27 aprile. L’uomo si trovava in coda fuori al Penny Market ed ha ha dato in escandescenze quando l’addetto alla sicurezza del punto vendita gli ha chiesto di indossare la mascherina per evitare di diffondere il contagio da Coronavirus. In attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine, anche il direttore del punto vendita e una cassiera hanno rimediato qualche pugno.