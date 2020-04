L’emergenza coronavirus continua in Italia, ma non tutti rispettano le norme previste dal dpcm del premier Conte. Infatti secondo quanto riporta “Il Corriere dell’Umbria” un uomo non si è fermato a un posto di blocco per le misure restrittive anticoronavirus. L’uomo è stato inseguito dalle autorità e alla fine è stato fermato. Si trattava di un uomo 49enne nigeriano che non aveva mai conseguito la patente, per lui multa da 2mila euro.