Riaprono le discoteche in Sicilia, ma iniziano i primi controlli e arrivano le prime sanzioni. Secondo quanto riporta “Gds.it” i carabinieri hanno sanzionato la discoteca “Banacher” di Aci Castello perché le persone presenti all’interno non rispettavano la distanza di sicurezza e nemmeno avevano la mascherina. Per il locale multa di 400 euro, più 5 giorni di chiusura.