L’emergenza Coronavirus continua in Italia e porta conseguenze drammatiche non solo per quanto riguarda i contagi, ma anche per le conseguenze psicologiche nella mente delle persone. A Savona un nonno si è tolto la vita perchè non riesce a vedere il suo nipotino, viste le misure restrittive previste dal dpcm del premier Conte. Secondo quanto riporta “Il Secolo XIX”, l’uomo prima di lanciarsi dalla finestra ha lasciato un bigliettino con scritto: “Non riesco a vedere il mio nipotino. Non ha più senso vivere così”. Questo non è l’unico episodio di suicidio nel savonese, infatti nelle scorse settimane altri 2 uomini hanno deciso di compiere l’estremo gesto.