Secondo quanto si apprende da una nota dell’agenzia, “Ansa”, la capotreno le chiede di mettere la mascherina e la viaggiatrice reagisce sputandole in faccia.

E’ successo sul treno regionale 11373 Genova Brignole – La Spezia vicino alla stazione di Santa Margherita. La capotreno stava controllando i biglietti quando ha notato che una giovane non aveva la mascherina. Alla sua richiesta di metterla, sono scattati gli insulti e poi gli sputi. Il treno è stato fermato, sotto choc la lavoratrice mentre la passeggera è stata denunciata. “Da tempo il sindacato chiede più personale a terra e a bordo per gestire la situazione delicata che si è venuta a creare, per scongiurare appunto questi fatti – scrivono in una nota le segreterie regionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl, Ferovieri Fast e Orsa – Invitiamo Trenitalia a intervenire aumentando l’offerta commerciale e attivando tutte le risorse in forza, predisponendo campagne di assunzioni e riattivando il servizio antievasione regionale”.