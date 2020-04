Alcuni ex calciatori rosanero hanno deciso di riunirsi per dare una mano alla città di Palermo e aiutare la gente in difficoltà in un momento complicato a causa del Coronavirus. Il tutto attraverso una raccolta fondi patrocinata dal Comune. Attraverso un’intervista rilasciata ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com”, Antonio Nocerino, ex calciatore del Palermo, si è espresso così in merito a questa iniziativa: «Un’idea nata insieme a tutti gli altri, in primis Balzaretti, Miccoli e Migliaccio. Vogliamo aiutare le persone che nei nostri anni ci hanno dato tanto affetto. Una cosa semplice, spontanea. Ci sono tante persone con bambini che non hanno la possibilità di permettersi cibo, acqua e altro. Così ci siamo messi a disposizione. E insieme alla Coop vogliamo portare avanti questa iniziativa. Com’è l’America ai tempi del Coronavirus? Tutto chiuso anche qui. Tutti a casa. New York è la città americana con più contagi».