In queste ore i carabinieri hanno svolto ispezioni in 129 aziende siciliane in tutta la regione per assicurare il rispetto delle norme anticovid.

Stando a quanto rifrito da “Gds.it”, nel mese di ottobre 25 imprese sono state destinatarie di provvedimento di sospensione per aver impiegato più del 20% della forza lavoro in nero.





Dipendenti non muniti di mascherine e guanti, mancato rispetto del distanziamento interpersonale: sono queste solo alcune delle mancanze riscontrate durante i controlli.

Per 57 datori di lavoro, inoltre, è scattata la denuncia in stato di libertà per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e per aver installato sistemi di videosorveglianza abusivi.