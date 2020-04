Grande gesto da parte di alcuni ragazzi di una scuola di Torino che, dato che la visita a cui dovevano partecipare con la scuola è saltata, hanno deciso di raccogliere lo stesso i soldi per donarli alla Protezione civile. Si tratta di una piccola cifra, ma per i ragazzi dell’Istituto Boselli di Torino è stato un grande sforzo. A raccontarlo è il loro professore Carmelo Varcaiuolo: “I soldi erano stati raccolti per la visita al Museo della Resistenza – spiega – annullata per l’emergenza Covid. In realtà le due classi avrebbero voluto devolvere altri 170 euro, già raccolti per assistere ad una commedia teatrale. Ma in questo caso, però, non è stato possibile recuperare la cifra in quanto già convertita in voucher dal teatro stesso, come stabilito dalla legge”. La vicenda è stata evidenziata anche dalla preside Adriana Ciaravella sul sito del Boselli: “Si segnala a tutta la comunità scolastica l’iniziativa lodevole di due classi quinte del serale che con una donazione alla Protezione Civile hanno voluto dimostrare, con un gesto concreto, la solidarietà e il ringraziamento per il servizio reso alla comunità nell’emergenza Covid-19, decidendo di devolvere la cifra che avevano accantonato per una visita al Museo della Resistenza non svolta a causa dell’emergenza sanitaria in atto” si legge nel post. Anche il professore conferma come tra i ragazzi, che ovviamente si stanno preparando alla Maturità attraverso lezioni online e altre forme di didattica a distanza, “le due classi si siano sentite particolarmente coinvolte nell’attuale situazione emergenziale, non solo per motivi di carattere personale ma anche professionale, in quanto inserite nel corso socio-sanitario dell’istituto”.