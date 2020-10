Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale il Parma ha comunicato la positività al Covid-19 di un membro del gruppo squadra (non calciatore):





“Collecchio, 22 ottobre 2020 – Il Parma Calcio 1913 comunica che il ciclo di tamponi effettuato domenica di ritorno da Udine ha dato esito negativo per tutto il gruppo squadra, fatto salvo per un caso di positività relativamente a un membro del gruppo squadra (non calciatore), asintomatico, che è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali.

Il ciclo di tamponi effettuato nella giornata di ieri, mercoledì 21 ottobre, ha dato esito negativo per tutti i membri del gruppo squadra.

In ossequio alla normativa e al protocollo, e d’accordo con le autorità sanitarie competenti, il gruppo squadra prosegue l’isolamento fiduciario senza avere alcun contatto con l’esterno”.