Come riportato da “FanPage.it” il bilancio dei decessi provocati dal Coronavirus negli Stati Uniti ha superato anche quello delle vittime americane della Prima Guerra Mondiale, quando, ricordano i media internazionali, morirono 116.516 americani, mentre il conteggio aggiornato della Johns Hopkins registra ad oggi 116.963 decessi nel Paese su un totale di 2.137.731 casi. Il bilancio dei morti negli Stati Uniti aveva già superato in aprile quello dei soldati statunitensi morti in Vietnam.