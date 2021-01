Daniele Egidi, 54 anni, è ricoverato a Pesaro per una polmonite da Coronavirus ed ha raccontato al Carlino la sua esperienza:

«Mi rifiutavo di capire la gravità della pandemia, ora l’ho vissuta sulla mia pelle. Dopo sette giorni di febbre sono stato ricoverato per una polmonite bilaterale, sono attaccato all’ossigeno ma ho difficoltà a respirare. Quando vivi la malattia in prima persona ti rendi conto della serietà della situazione, io adottavo comportamenti sbagliati fingendo che non esistesse alcun pericolo».