È stata arrestata la donna che non voleva mettere correttamente la mascherina ieri in via Toledo a Napoli, portandola abbassata sul mento.

La signora, una 50enne di origine ucraina, all’invito degli agenti aveva rifiutato di indossare correttamente il dispositivo di protezione e ha colpito sul casco anche uno degli agenti. Arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciata per oltraggio e rifiuto di fornire le proprie generalità, è stata poi rilasciata. Per lei, come riporta “Fanpage.it”, anche la multa di 400 euro per non aver messo la mascherina bene.