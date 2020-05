I carabinieri della stazione di Napoli Borgoloreto hanno sanzionato il titolare di un bar di corso Garibaldi per violazioni ai decreti anti-contagio. Come riporta Tgcom24, approfittando di una piccola finestra che dà sulla strada, una dipendente del locale è stata sorpresa a servire caffè a due clienti, poi multati perché fuori casa senza giustificato motivo. All’esercizio è stata applicata la pena accessoria della chiusura per 5 giorni.