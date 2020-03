Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, intervenuto a “Mattinocinque” ha parlato dei pazienti che dalla Lombardia sono stati trasferiti in Sicilia: «Siamo orgogliosi di averli potuti accogliere in uno spirito di solidarietà nazionale. Vista la perdurante diffusa inosservanza delle norme di prevenzione della diffusione del Covid-19. L’Isola è una Regione dove il tasso di crescita dei soggetti positivi al contagio, in questo momento, si rivela superiore a quello della media nazionale». Musumeci ha chiesto, quindi, di valutare la necessità di impartire disposizioni affinché sia potenziato il numero delle pattuglie delle Forze dell’Ordine, «Ricorrendo, ove ritenuto necessario, anche ai militari dell’Esercito impegnati in Sicilia nell’operazione Strade sicure». L’ipotesi dell’impiego dei miliari anche in Sicilia è sempre più probabile, visto che in Campania il governatore Vincenzo De Luca ha ottenuto l’Esercito dopo un pressing su Conte.