Non c’è l’ha fatta il volpino che era risultato positivo al Coronavirus a Hong Kong. Secondo quanto riporta “Il Messaggero” il cane era stato liberato sabato dalla sua quarantena dopo che il 26 febbraio era risultato debolmente positivo al Covid 19. Non sembra però che l’animale sia morto per il Coronavirus. “Il cane non aveva sviluppato alcun nuovo sintomo”, hanno detto le fonti mediche interpellate dal South China Morning Post. “È molto improbabile che il virus abbia contribuito alla morte del cane”.