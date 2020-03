La conferma è arrivata in mattinata: un giovane uomo di 40 anni di Surbo è positivo al CoVid. Al momento è ricoverato in condizioni piuttosto critiche. Sono in corso le verifiche su familiari e persone che sono state a stretto contatto con lui. È il primo caso che si registra a Surbo, da ieri si rincorrevano voci in paese, ma questa al momento è la prima conferma, arrivata dalla Asl al commissario straordinario.