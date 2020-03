Come riportato da “Repubblica.it” aumentano la positività da Coronavirus in Italia, ma soprattutto a Codogno. Il quotidiano, nella sua versione online, infatti scrive che giorno dopo giorno si allunga la lista dei medici deceduti sul campo per Covid-19. All’alba è morta Anna Maria Focarete consigliere provinciale della Fimmg di Lecco. A Bergamo sono morti Benedetto Comotti e Giulio Calvi. Lutti che portano il numero dei camici bianchi deceduti ad un totale di 44. A raccogliere questo drammatico elenco è la Fnomceo su una pagina del sito listata a lutto che sarà presto aggiornata tre volte al giorno. Inoltre ci sono nuovi casi di Covid-19 a Codogno (Lodi) che è stato uno degli focolai iniziali dell’epidemia da coronavirus. La riapertura dell’ex area protetta dove fu scoperto oltre un mese fa il primo contagiato avrebbe causato nuovi casi di positività a Covid-19. «Abbiamo sei positivi in più – spiega Francesco Passerini, sindaco di Codogno – Nelle ultime giornate eravamo fermi a 268 casi. Un segnale che i divieti introdotti con la zona rossa avevano funzionato». Dopo settimane di progressivo calo del trend, arrivato anche a toccare l’uno per cento, negli ultimi giorni il trend è in risalita.