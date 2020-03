Come riportato dall’ANSA è in arrivo un bonus per le baby sitter. La circolare Inps è già stata emanata e i soldi saranno presto fruibili. Comprendo la difficoltà dei cittadini che affrontano una situazione che è surreale. Così la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, a Circo Massimo su Radio Capital. «So che altri paesi europei stanno mettendo rapidamente i soldi nelle tasche dei cittadini – spiega – io sono in chat con gli altri ministri del lavoro europei e ci confrontiamo sulle misure da prendere e come loro ci hanno preso come esempio per le misure sanitarie io sono pronta a confrontarmi su quello che fanno sul sostegno economico».