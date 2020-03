Due dipendenti dell’Ospedale di Modica, tornati dal Nord Italia dalle zone ad alto rischio epidemico, avrebbero ripreso regolarmente servizio dopo il viaggio nonostante i divieti. Sono stati denunciati all’autorità giudiziaria e l’azienda nei loro confronti ha aperto un provvedimento disciplinare. In considerazione del precario stato di salute di uno dei due, i due dipendenti sono stati posti in isolamento ed è stato effettuato il tampone ad entrambi che è risultato negativo. Il direttore generale dell’Asp Ragusa, Angelo Aliquò, in merito al caso appena citato ha affermato: «In un momento come questo la mancanza totale di senso di responsabilità è intollerabile se esercitata da persone che operano all’interno di strutture sanitarie. Nel caso in cui i tamponi fossero risultati positivi avremmo dovuto attuare misure di contenimento al presidio ospedaliero che avrebbero causato un danno gravissimo a tutta la comunità iblea».