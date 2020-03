“Intollerabili i metodi di comunicazione da regime totalitario, utilizzati dal governo per l’emergenza coronavirus: dichiarazioni trasmesse in orari improbabili, con continui ritardi e attraverso la pagina personale di Giuseppe Conte su Facebook, come se in Italia non esistessero le Istituzioni, la televisione di Stato e la stampa”. Così Giorgia Meloni, in un post su Facebook, dopo gli ultimi provvedimenti del governo annunciati dal premier Giuseppe Conte.