L’emergenza Coronavirus continua in Italia, ma non tutti rispettano le norme previste dal dpcm del Premier Conte. Infatti secondo quanto riporta “Tgcom24” addirittura un medico positivo a Lucca, è uscito di casa per far fare la passeggiata al cane. L’uomo è stato scoperto perchè è precipitato in un fosso e ha dovuto chiamare il 118. Adesso rischia 5 anni di carcere