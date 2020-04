L’emergenza Coronavirus continua in Italia, ma incredibilmente un comune in Val Gardena, Ortisei, ha sviluppato l’immunità di gregge. Infatti secondo quanto riporta “Il Messaggero” il 49% delle persone è risultato positivo al Covid-19 e circa due terzi non ha avuto sintomi del contagio . Alla fine della prossima settimana i medici di Ortisei termineranno i test per tutti i cittadini.