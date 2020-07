Colpisce la vicenda di Giandomenico Iannucci, primo medico morto a causa del Covid-19. Secondo quanto riportato da “Today.it”, per l’assicurazione la sua non è una morte sul lavoro. Il legale D’Ippolito spiega: «La memoria e il ricordo del medico di base di Scarperia morto per Covid non può convivere con una querelle giuridica tra assicurazioni: alla moglie e alla giovane figlia sia dato accesso al fondo dedicato istituito dalla Protezione civile”, dice il legale».