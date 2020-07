Come si legge su “Teleclubitalia” torna l’incubo coronavirus anche a Salerno. Un medico del poliambulatorio Asl di Pastena è risultato positivo al Covid-19. Oltre a lei, anche il marito, a seguito dei tamponi effettuati, è risultato infetto. Adesso l’Asl sta provando a ricostruire la catena dei contatti stretti ed ha eseguito tutte le procedure previste in questi casi. La coppia presenta lievi sintomi (qualche linea di febbre e colpi di tosse) ma è in buone condizioni di salute. Appresa la positività della donna, la direzione dell’Asl ha provveduto a sanificare i locali del poliambulatorio. I tamponi a cui sono stati sottoposti familiari e colleghi sono risultati tutti negativi.