L’ex Inter Sandro Mazzola è intervenuto al programma radiofonico di Radio 1, ‘Un Giorno da Pecora’ , riportato da “TMW”, lanciando un appello ai calciatori per sostenere gli ospedali italiani, quasi al collasso a causa dell’emergenza Coronavirus. Di seguito le sue parole: «I calciatori dovrebbero decurtarsi lo stipendio del 5%, per destinarlo alla ricerca, agli ospedali. Secondo me bisognerebbe fermare il campionato, giocare ancora è un pericolo secondo me. Anche Balotelli d’accordo? Che Balotelli sostenga la stessa è strano ma ha ragione stavolta…»