Il leader della Lega, Matteo Salvini, attraverso un post sulla propria pagina Facebook, critica le possibili riaperture dei negozi. Di seguito le sue parole: “Se riaprono negozi, botteghe, uffici e aziende, se mamma e papà tornano a lavorare, chi si occuperà degli 8 milioni di bimbi e ragazzi a casa? Coi nonni da proteggere e per ora “fuori servizio”, con scuole ed asili chiusi, come faranno le famiglie?

Occorre incentivare il part-time per mamme e papà che lo desiderano, occorre sanificare, attrezzare e riaprire a bimbi e ragazzi gli 8.000 oratori presenti in tutta Italia, occorre contare su centri estivi e campi scout, con dimensioni ridotte e in sicurezza. Insomma, non si può pensare a una “fase 2” senza pensare ad aiutare chi lavora, senza tutelare i genitori e i figli. Ascoltando associazioni e famiglie le proposte le abbiamo presentate, speriamo che stavolta qualcuno ci ascolti”. Di seguito il post: