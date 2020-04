Secondo quanto riportano i dati diffusi dal Viminale, le sanzioni elevate martedì durante i controlli per il coronavirus sono state 9.554 in tutta Italia. Le persone controllate sono state in tutto 265.131, e 61 quelle denunciate. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, i controlli sono stati 97.598, 110 i sanzionati, 35 gli esercizi chiusi.