Pier Luigi Lopalco, assessore alla Sanità della Regione Puglia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Omnibus” su La7:

«Bisogna limitare le aggregazioni sociali. Se facciamo il coprifuoco alle 18, poi l’aperitivo durante il fine settimana si fa alle 16. Non dobbiamo farlo proprio l’apertivo, non bisogna festeggiare in questo momento e per qualche settimana va rimandato».





«Bisogna davvero andare al lavoro, tornare a casa e leggersi un bel libro. Questa deve essere la vita degli italiani per le prossime 2-3 settimane».