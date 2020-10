La Regione Lombardia ha varato una nuova altra ordinanza anti-Covid per allineare le norme regionali a quelle nazionali stabilite dall’ultimo Dpcm del governo Conte del 24 ottobre.

Confermato il coprifuoco dalle 23 alle 5 e la didattica a distanza per le scuole superiori (la frequenza è prevista solo per i laboratori), Le misure resteranno in vigore fino al 13 novembre.