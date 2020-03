“Una notizia terribile per tutta la Crocerossa – si legge sul social – a causa di Covid-19 abbiamo perso Fausto Bertuzzi, un nostro volontario di Calvisano, dal 1998 attivo nei servizi in ambulanza. Tutta la nostra vicinanza a sua moglie, ai suoi figli, ai suoi amici. Ciao Fausto, Riposa in pace”. Questo il messaggio scritto dalla Croce Rossa Italiana sul suo profilo Twitter per dare la notizia della morte del volontario di Calvisano a causa del Coronavirus.