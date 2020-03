«All’inizio dell’epidemia da Coronavirus abbiamo fatto degli errori di sottovalutazione. Ci abbiamo messo qualche giorno di troppo a capire, abbiamo sbagliato anche noi, anche io. Si salvaguardino le filiere strategiche – alimentare, sanità, energia – e si chiuda il resto. Che senso ha tenere aperta una fabbrica di bottoni o di giocattoli e vietare ai cittadini di fare jogging in campagna?. La soluzione, dunque, è quella già avanzata dal governatore lombardo Attilio Fontana di adottare soluzioni anche più dure per arginare l’epidemia». Queste le parole del sindaco di Bergamo Giorgio Gori, rilasciate in un’intervista al “HuffPost”.