Nelle ultime 24 ore si registrano in Lombardia 235 nuovi positivi al coronavirus. Stando a quanto riferito da “Repubblica.it”, si contano ancora 3 morti a causa del Covid che portano il totale dall’inizio della pandemia a 16.863. I guariti e dimessi sono 76.248 (+48), di cui 1.283 dimessi e 74.965 guariti. Crescono di due unità anche i pazienti in terapia intensiva che al momento sono 20, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 194 (+9).