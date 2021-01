Gli amministratori locali hanno comunicato il bilancio dei contagi da coronavirus in Lombardia aggiornato a sabato 30 gennaio 2021. Rispetto alla giornata precedente si sono registrati 1.832 casi positivi, 58 decessi e 1.147 guarigioni/dimissioni.

Coronavirus in Lombardia: bilancio del 30 gennaio 2021

Con queste cifre il numero delle persone diagnosticate positive dall’inizio dell’epidemia è salito a 536.616, quello delle vittime a 27.074 e quello dei guariti/dimessi a 459.401. Quanto invece agli attualmente infetti essi sono 50.141, ovvero 626 in più del giorno prima. Di questi 46.310 sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi, 3.454 sono ricoverati mentre 377 si trovano nei reparti di terapia intensiva.





Rispetto al 29 gennaio il primo dato è diminuito di 36 unità mentre il secondo di 2.

I tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia sono stati in tutto 5.640.919 di cui 39.462 nella giornata attuale. Le diagnosi positive sono pari al 4,64% delle analisi svolte.