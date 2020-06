Continua il calo delle persone attualmente positive nella regione Lombardia. Dopo il –1.022 pazienti fatto registrato ieri, il dato di oggi vede una diminuzione di 440 unità per un totale di 17.857 persone ancora infette.

Raddoppia il numero delle vittime. Oggi sono 32, ieri erano 15. Il bilancio complessivo è di 16.349. Frenata nell’aumento dei contagi da Coronavirus che oggi sono 99, mentre ieri erano 192. Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia è di 90.680.

Stabile il bilancio dei pazienti in terapia intensiva, con un incremento di 2 unità rispetto a ieri e un totale di 98. Complessivamente sono 2.565 i ricoverati negli ospedali, -95 rispetto a ieri. Aumentano di +507 invece le persone dimesse o guarite per un totale di 56.474. Il numero di tamponi effettuati nell’ultima giornata è di +9.305, per un totale di 845.618.