E’ appena stato pubblicato il bollettino di oggi 14 novembre con i dati relativi alla diffusione del Coronavirus in Lombardia. Stando a quanto riportato dalla Regione, nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 8.129 nuovi contagi da Covid-19 su 35.550 tamponi effettuati.

Aumentano i decessi: da ieri sono stati registrati 158 morti (ieri erano 118). Da febbraio, stando ai dati ufficiali, sono 19.186 i cittadini deceduti ufficialmente per Covid-19 nella sola Lombardia. In totale nella regione sono stati effettuati 2.135.880 tamponi da inizio pandemia.





Continua a crescere anche il numero dei pazienti ricoverati in ospedale e in terapia intensiva. Con l’aumentare dei contagi aumentano infatti cresce anche la pressione sugli ospedali della rete regionale.

Nelle ultime 24 ore il numero dei ricoveri in ospedale è salito di 302 unità, portando il totale a 7.621 (ieri erano 7.319), mentre 16 sono i nuovi pazienti assistiti in terapia intensiva, che raggiungono dunque la cifra di 817 unità. Cresce per fortuna in maniera considerevole anche il numero dei guariti/dimessi, ora arrivato a 137.255: sono 2.961 le persone che sono riuscite a superare la malattia nelle ultime 24 ore.