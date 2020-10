Firmata la nuova ordinanza in Regione Lombardia che impone il coprifuoco dalle ore 23:00 alle ore 5:00, a partire da giovedì 22 ottobre. A nessuna sarà permesso di uscire dalle proprie abitazioni se non per certificate esigenze. Per questo motivo sarà obbligatorio portare con sè l’autocertificazione che possa comprovare l’eventuale necessità.

