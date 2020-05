Come annuncia la Regione Lombardia sui propri canali, è stato dimesso ieri l’ultimo paziente ricoverato presso l’Ospedale degli Alpini alla Fiera di Bergamo. La struttura era stata allestita in appena otto giorni grazie all’impegno di numerosi volontari per poter dare respiro al Papa Giovanni XXIII e a tutti gli altri ospedali della provincia, a dir poco sotto pressione a causa della pandemia da Coronavirus. Una volta passata l’emergenza, il polo sarà riconvertito a centro di follow-up per le analisi post-fase acuta e per le visite di controllo.