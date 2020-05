Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha pubblicato un lungo messaggio su Facebook per parlare della progressiva ripresa dell’economia in Italia e in Europa dopo il lungo lockdown causato dal Coronavirus: “Dobbiamo continuare a lavorare per gli italiani, perché bisogna ripartire totalmente. In questi giorni al ministero degli Esteri stiamo lavorando per riattivare i flussi turistici con i Paesi esteri. Perché le nostre aziende, i nostri artigiani, le nostre attività commerciali hanno bisogno di ossigeno. Domani sentirò anche il collega austriaco, Alexander Schallenberg. Serve, inoltre, una riforma fiscale per ridurre le tasse e semplificare la vita a imprese e famiglie. L’obiettivo deve essere quello di tornare alla vera normalità, a come vivevamo prima del coronavirus. I dati dei contagi sono più confortanti, questo non significa però che il virus è scomparso. Ci conviviamo e per questo bisogna fare molta attenzione. Buona domenica a tutti e viva l’Italia. 🇮🇹” Di seguito il post: